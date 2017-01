Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi ettekandepäev

Kolmapäeval, 11. jaanuaril 2017, algusega kell 10.15. toimub TÜ Von Bocki majas (Ülikooli 16), auditooriumis 214 palverännu temaatikale pühendatud ettekandepäev "Places and processes of pilgrimage, past and present". Ettekandepäeva töökeel on inglise keel.

Kava:

10:15-11:15

Tõnno Jonuks (Estonian Literary Museum) "Pagan pilgrimages? Some thoughts about Early Modern age superstition in Estonia"

Atko Remmel (University of Tartu) "Pilgrimage practices in contemporary Estonia: some (peculiar?) developments"

11:15-11:30 Coffee break

11.30-12:30

Kristel Kivari (University of Tartu) "Crop circles in England: gateways to the web of meanings"

Tiina Sepp (University of York, University of Tartu) "From Canterbury to Durham: Pilgrimage to and at English cathedrals"

12:30- 14:00 Lunch

14:00-15:00

Lina Leparskiene (Lithuanian National Culture Center) "Our Lady of Trakai. Revival of the old cult"

Kikee D. Bhutia (University of Tartu) "Mapping the sacred landscape of Sikkim"

15:00-15:15 Coffee break

15:15-16:00 Open discussion

Korraldavad Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ja Eesti uuringute Tippkeskuse usundi ja müüdiuurimise töörühm. Konverentsi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Korraldustoimkond: Kristel Kivari (kristel.kivari@ut.ee), Tiina Sepp (tiina.sepp@york.ac.uk) ja Tõnno Jonuks (tonno@folklore.ee)

Reet Hiiemäe doktoritöö kaitsmine Tartu Ülikoolis

Kolmapäeval, 4. jaanuaril 2017. a algusega kell 12.15 kaitseb Reet Hiiemäe TÜ senati saalis doktoritööd "Folkloor kui mentaalse enesekaitse vahend: usundilise pärimuse pragmaatikast", mis on esitatud TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituudi nõukogule doktorikraadi taotlemiseks folkloristika erialal.

Reet Hiiemäe juhendaja on eesti ja võrdleva rahvaluule professor Ülo Valk, Oponendid on dr Piret Paal, Hospiits DaSein, teadur ja dr Merili Metsvahi, Tartu Ülikool, vanemteadur.

Kokkuvõte:

Doktoritöö keskendub hirmude ja ohutundega seotud kaitsemehhanismidele usundilises pärimuses, võttes eesmärgiks: 1) analüüsida mitmekülgse pärimusmaterjali põhjal (vanemad ja uuemad arhiivitekstid, meediatekstid, intervjuud, küsitluse vastused), kuidas ja kuivõrd kujundavad inimese kultuuriline taust ja usundiline pagas mentaalsed abivahendid negatiivseks peetavate emotsioonide (nt hirm, abitus, süütunne) toimetulemiseks; 2) kirjeldada levinumaid folklooris avalduvaid mentaalse enesekaitse võtteid ja tõukejõude, mis nende kasutamist ajendavad; 3) selgitada, millised on selliste võtete kasutamise levinumad olukorrad ja osutada seaduspärasustele nende esinemises.

Põhilised järeldused on: 1) usundiliste kaitsemehhanismide uurimisel on tõhusaim vaatenurk, mis võtab arvesse nii uskumused, nendest ajendatud käitumise kui mõlema eelnimetatu narratiivsed väljendused; 2) üleloomulik kausaalsus on maailmaseletamise viisina esindatud nii vanemas kui uuemas pärimuses ning sellega seostuv mõtleva ja tegutseva isikustatud jõu olemasolu tunnetamine on suuresti baasiks ka usundilisele kaitsekäitumisele – viimase baasprintsiibid on ajas vähe muutunud (täheldada võib temaatilisi ja funktsioonilisi järjepidevusi), kuid siiski on vähemalt osalt kaasajastunud selle konkreetsed väljendusvormid; 3) tänapäeva usundis tõuseb esile usundiliste kujutelmade ja nendega seostuva kaitsekäitumise ajutisus ning vastava pärimuse pragmaatiline funktsioon väljendubki eelkõige just selle vajaduspõhises rakendamises ja seletusmustrite väljavahetatavuses.

Väitekirja valmimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute tippkeskus) ning see on seotud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi uurimisprojektiga IUT22-5.

Väitekirja PDF-vormingus faili on võimalik alla laadida aadressilt href=hdl.handle.net/10062/54880

Oodatakse ettekandeid Eesti folkloristide talvekonverentsile "Folkloor ja avalikkus" 2-3. märtsil 2017

2.–3. märtsini 2017 toimub Voore Puhkekeskuses (www.voorepuhkekeskus.ee) kaheteistkümnes Eesti folkloristide talvekonverents „Folkloor ja avalikkus“.

Alates 2005. aastast on Eesti rahvaluuleteadlased korraldanud iga-aastaseid talvekonverentse, mille eesmärk on ühendada Eesti eri institutsioonide folkloriste ning luua ühiste arutelude foorum.

2017. aastal võtame vaatluse alla folkloori ja folkloristide suhted avalikkusega. Uurime, kuidas osaleb folkloor avalikkuse loomisel/elushoidmisel? Millist infot annavad folkloori eri vormid meile avalikkuse kaasaegsest seistust? Milline on folkloristide roll folkloorinähtuste uutesse kontekstidesse lülitamises ja kaasaegsete avalike debattide mõtestamises?

Folkloristide suhe avalikkusega on olnud aegade jooksul tihe (ehkki muutuv ning kohati pingelinegi). 19. sajandi rahvusromantism tegi folkloorist/folkloristikast otseselt avaliku nähtuse, hilisemad uurijad on pööranud tähelepanu pigem folkloori levikuga seotud privaatsetele kontekstidele, aga folkloristide uurimused ja akadeemilised folkloorikogu(miku)d tõstavad need olukorrad paratamatult üldisemale avalikule väljale.

Sellega paralleelselt on muutunud avalikkuse enese olemus – tänapäeval ei saa me rääkida ainult ühest avalikkusest, vaid mitmetest erinevatest avalikkustest. Avalikkuse teema on tihedalt seotud küsimusega žanridest, auditooriumiloomest ning küsimusega sellest, kellel on õigus kõneleda teatud olukorras teatud teemadest. Milline on avalikkuse suhe riigi, rahvuse ja privaatsfääriga? Kuidas suhestub see folkloristidele tavapärasemate rühma ja kogukonna mõistetega?

Folkloristide vaatepunkt hõlmab kaks olulist märksõna: vastutus ja retseptsioon. Ühelt poolt vastutus kogukondade ees, kelle pärandi folkloristide uurimused asetavad varasemast tunduvalt erineva auditooriumi kasutusse. Teisalt küsimus sellest, kuidas folkloristid peaksid reageerima oma uurimuste/tööde avalikule retseptsioonile – mida teha, kui vastuvõtja tõlgendusraam on uurija omast kardinaalselt erinev ning tagajärjed võivad olla ootamatud ja konfliktsed?

Seekordne talvekonverents on pühendatud Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juubelile – osakonna eelkäija Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluulesektor loodi 1947. aastal.

Konverentsi osavõtumaks on 15 eurot.

Folkloristide kaheteistkümnenda talvekonverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute Tippkeskus ja Akadeemiline Rahvaluule Selts.

Konverentsi koduleht asub veebiaadressil http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2017/ftk. Tulevikus saab seal tutvuda päevakava ja ettekannete teesidega.

Info: Katre Kikas, katreki@folklore.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee, 7377 742.

Ettekannete teese (kuni 300 sõna) ja registreerumist ootame hiljemalt 25. jaanuariks 2017 veebivormi kaudu aadressil http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2017/ftk/regform.htm või Katre Kikase (katreki@folklore.ee) e-posti aadressile.

Ilmunud on ajakirja Mäetagused 65. number

Vahetult enne jõule nägi ilmavalgust ajakirja Mäetagused 65. number, kuhu on koondatud viis artiklit, milles käsitletakse piire ja piirialasid. Kuna autorid analüüsivad ajas ja ruumis kokkupuutumatuid sotsiaalseid ja kultuurilisi keskkondi, esindavad artiklid küllalt erinevaid vaatepunkte ja küsimuseasetusi. Samas võimaldab artiklite selline kooslus peatuda kahel teemal: sümboolsed piirid ühiskonnas ja interdistsiplinaarsus kui teadusvaldkondade vaheline piiriala.

Numbri koostaja ja külalistoimetaja on Tiiu Jaago. Erinumbri ilmumist toetas Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), samuti Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne uurimisprojekt IUT 22-5.

Veebis on ajakiri loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused/nr65

Head lugemist!

Ilmus Satori sarja uus köide „Фольклористика Коми“

EKM Teaduskirjastuses ilmus sarja Sator järjekordse köitena venekeelne artiklikogumik Фольклористика Коми. Kogumik sisaldab artikleid kaasaegsest komi rahvaluule uurimisest. Artiklite autoriteks on Komi teaduskeskuse Keele, kirjanduse ja ajaloo instituudi folkloristid ja etnograafid.

Raamatus on esitatud peamised uurimissuunad ja -teemad, millest huvituvad ja millega tegelevad komi rahvaluuleuurijad. Selles käsitletakse kosmogooniliste müütide tekste, üht spetsiifilist nähtust loitsimise traditsioonist, loomapidamisega seotud rituaalide verbaalset komponenti ja omapärast meelelahutusviisi lastefolkloorist. Samuti kirjeldatakse üht varasemat rahvaluulekogu ja räägitakse eraldi nendes leiduvatest mõistatustest. Artiklites on juttu ka mehekssaamisest ja mehe rollist komi jahipidamise kontekstis, nõidadest ja nn geograafilistest lauludest.

Kogumik valmis Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ja Komi teaduskeskuse rahvaluulesektori vahelise koostöö raames.

Raamatu valmimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute tippkeskus) ning see on seotud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi uurimisprojektiga IUT22-5.

Tutvu raamatuga siin: http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator17

Konverents "Medica XI: Uurijanägemusest komplementaar- ja rahvameditsiinini"

Kolmapäeval, 21. detsembril toimub Eesti Kirjandusmuuseumi neljanda korruse seminariruumis meditsiiniantropoloogia konverents "Medica XI: Uurijanägemusest komplementaar- ja rahvameditsiinini". Uurijad utvustavad oma viimase aja uurimusi, materjale ja nende kohta tekkinud hüpoteese, optimaalseid ja uusi ravimisviise ja ka ajaloolise ainestiku analüüsitulemusi.

Kava

11.00-11.30 Maili Pilt, Tartu Ülikool: Isiklikud lood avalikus ruumis. Internetifoorumisse kirjutatud rasestumise, lapse ootuse ja sünnitusega seotud lugude funktsioonidest. www.perekool.ee näitel

11.30-12. 00 Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseum, FO: Antroposoofilise meditsiini kasutamisest 21. sajandi linnamiljöös

12.00-12.30 Anu Korb, Eesti Kirjandusmuuseum, ERA: Ida-Siberi Minussinski piirkonna eestlaste ravitsejad, haigusseletused ja ravivõtted. Traditsioonimuutused ja kogumiskontekst

12.30-13.00 Ave Goršic, Eesti Kirjandusmuuseum, ERA: Rahvameditsiini kogumise-uurimise ajalugu

13.00-13.30 Diskussioon

13.30-14.00 Julia Prakofjewa, Minsk: Protective Dolls in Modern Belorussia

14.00-14.30 Renata Sõukand, Raivo Kalle, Eesti Kirjandusmuuseum, FO: Saialille kasutus Saaremaal: motivatsioon ja allikad

14.30-15.00 Reet Hiiemäe, Eesti Kirjandusmuuseum, FO: Valuravi: pärimuse, meditsiini ja psühholoogia kokkupuuteid

Konverentsi koduleht http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaXI/

Üritus toimub EUTK usundi- ja müüdiuurimise töörühma (Euroopa Regionaalarengu Fond) ja IUT 22-5 toetusel.

Eesti-Läti ühisseminar

14. detsembril 2016 toimub Riias, Läti Ülikooli Kirjanduse, Folkloori ja Kunsti Instituudis eesti ja läti folkloristide ühine teadusseminar Mission Possible. Seminari pealkiri tõukub 2014. aastal Läti Folkloori Arhiivi 90. sünnipäevale pühendatud artiklikogumiku pealkirjast. Seminari eesmärk on arutleda folkloristika uuemate suundumuste üle.

Kava: http://www.folklore.ee/rl/fo/koostoo/lati

15. detsembril jätkub konverents Läti Ülikooli Filosoofia ja Sotsioloogia Instituudis.

Üritus toimub Eesti-uuringute Tippkeskuse (Euroopa Regionaalarengu Fond) ja IUT 22-5 toetusel.

Kohtume Riias!

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents ja Kreutzwaldi päevade 60. konverents Eesti Kirjandusmuuseumis

12. ja 13. detsembril 2016. aastal toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents ja Kreutzwaldi päevade 60. konverents "Suuline ja kirjalik kultuuris: põimumised ja põrkumised".

Konverents võtab luubi alla suulise ja kirjaliku teabe vahekorra (Eesti või laiemalt Baltimaade) kultuuris nii ajaloolises plaanis kui ka tänapäeval, kirjakultuuri näiliselt totaalse valitsemise ajal, ning ärgitab dialoogi eri distsipliinide vaatepunktide vahel.

Kahel päeval on ühtekokku kavas 29 ettekannet, mis käsitlevad keele, kõne ja teksti suulist ja kirjalikku vahendamist, teemaga seotud filosoofilisi ja eetilisi küsimusi, samuti kirjaliku, pildilise ja akustilise vahekorda kultuuris.

Konverentsi kava https://folklore.ee/CEES/kava2016.pdf

Korraldajad: IUT 20-1 „Eesti kirjandus võrdleva kirjandusuurimise paradigmas“ ning CEESi kirjakultuuri ja kirjandusuuringute töörühm.

Konverentsi toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), see on seotud Eesti Teadusagentuuri institutsionaalsete uurimisprojektidega IUT 20-1 ja IUT 22-5.

Korraldustoimkond:

Liina Lukas, liina.lukas@ut.ee

Meelis Roll, meelis.roll@folklore.ee

Piret Voolaid, piret@folklore.ee

Mare Kõiva, mare@folklore.ee

Ilmus etnobotaanikute Renata Sõukandi ja Raivo Kalle raamat „Changes in the Use of Wild Food Plants in Estonia“

Äsja ilmus Eesti Kirjandusmuuseumi teadurite Renata Sõukandi ja Raivo Kalle kirjutatud raamat looduslike taimeliikide kasutamisest. Raamatu aluseks on trükiallikad alates 18. sajandist kuni tänapäevani, arhiiviallikad Eesti Kirjandusmuuseumist ja Eesti Rahva Muuseumist ning autorite välitööd ja ankeetküsitlused. Autorid ühendavad raamatus kvalitatiivse ajaloolise materjali analüüsi ja tänapäevased kvantitatiivsed kasutamise uurimise meetodid, mida kohtab etnobotaanilises kirjanduses väga harva.

Raamat võtab kokku ühel kindlal territooriumil elava rahva looduskultuuri osa (looduslike taimede kasutamine ja neisse suhtumine) ning selle muutumise viimase kolme sajandi jooksul. Sellist mahukat uurimust pole ühegi meie naaberrahva kohta varem rahvusvahelise levikuga teaduskirjastuses ilmunud. Publikatsiooni väärtust tõstab ka see, et publitseerijaks on rahvusvaheliselt tunnustatud teaduskirjastus Springer.

Teos on suunatud rahvusvahelisele lugejaskonnale ja annab ülevaate Eesti territooriumil kasutatud rohkem kui 200 loodusliku taimeliigi kultuurilise tähtsuse muutumisest, ning sisaldab ka lühikokkuvõtteid autorite varem teadusajakirjades avaldatud temaatilistest teoreetilistest anaüüsidest, nagu loodusliku toidutaimede rahvapärane defineerimine ja näilise looduskultuuri rikkust iseloomustava „unustamise võla“ mudel.

Tutvu raamatuga siin: http://www.springer.com/us/book/9783319339474

Folkloristid koorivad regilaulult seitse nahka

Eesti ja Soome folkloristid kogunevad 30. novembril ja 1. detsembril Tartusse Eesti Kirjandusmuuseumi üheksandale regilaulukonverentsile "Regilaulu seitse nahka: vaateid regilaulule mitmest küljest".

Kahe päeva jooksul astuvad laulu-uurijad üles 15 ettekandega, tutvustatakse ka regilauluväljaandeid. "Vanem rahvalaulutraditsioon on ammendamatu uurimisallikas nii folkloristidele kui ka naaberteaduste esindajatele," tõdeb konverentsi korraldaja Mari Sarv. "Regilaule vaadeldaksegi konverentsil mitmest küljest. Ettekannetes arutatakse nii regilaulu meetrika, meloodika kui poeetika üle, kõneldakse regilaulu algusajast, üleminekuvormidest ja uuskasutusest." Folkloristid käsitlevad ka rahvalauludes peegelduvat omaaegset mütoloogilist, ajaloolist ja ühiskondlikku tegelikkust. Konverentsil esitletakse Ingrid Rüütli raamatut "Muhumaa laule ja lugusid" (EKM Teaduskirjastus, 2016). Raamat tutvustab muhulaste lauluvara 20. sajandi alguses, mil regilauludest olid säilinud peamiselt hällilaulud, aga ka mõned meestelaulud, uuemas, lõppriimilises rahvalaulus oli valdav meestelaul.

"Regilaulukonverentsid on kujunenud traditsiooniks ja oodatud sündmuseks," rõõmustab Mari Sarv. Regilaulutraditsioon ühendab enamikku läänemeresoome rahvaid, mistõttu üle aasta toimuvale konverentsile kogunevad tavapäraselt eesti ja soome folkloristid ning hõimurahvaste vanema poeetilise ja muusikalise pärimuse uurijad.

Konverentsi kava ja teesid leiab aadressilt http://www.folklore.ee/regilaul/konverents2016

Vaata raamatu "Muhumaa laule ja lugusid" tutvustust

http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=84

Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ja Eesti-uuringute Tippkeskus. Korraldamist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium (IUT 22-4) ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu.

Lähem info: Mari Sarv, mari@folklore.ee; Liina Saarlo, liina@folklore.ee